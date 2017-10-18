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Культура

Из-за лесных пожаров в Приморье школьников не пускают в лес

МЧС края разослали по школам предупреждения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 октября, в школы Приморья был отправлен приказ о соблюдении строгого противопожарного режима, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. МЧС России предупреждает, что нарушителям (ст.20.4 КоАП ч.2) грозит штраф от 2 тыс. до 1 млн руб. Телефон МЧС 101. Запрещены экскурсии, выходы на природу, сжигание мусора в частном секторе и на дачных участках. 

Рослесхоз порекомендовал Приморью ввести режим ЧС в лесах регионального уровня и нарастить группировку сил для борьбы с природными пожарами.

"В соответствии со сложившейся лесопожарной обстановкой оперативный штаб Рослесхоза рекомендует Приморскому краю ввести режим ЧС в лесах регионального уровня. Департаменту лесного хозяйства Приморского края поручено в максимально короткие сроки обеспечить наращивание сил и средств на тушение лесных пожаров в соответствии со сводным планом", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади более 700 гектаров. В настоящее время специалисты борются еще с 16 пожарами на площади около 2,5 тысяч гектаров, огонь локализован на площади около 1,7 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники.

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