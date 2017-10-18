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Сотрудники МЧС продолжают борьбу с лесными пожарами в Приморье

За сутки было потушено восемь возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье было ликвидировано восемь лесных пожаров в пяти муниципалитетах на площади более 700 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Пожары были потушены в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе на площади более 700 гектаров. В настоящее время специалисты борются еще с 16 пожарами на площади около 2,5 тысяч гектаров, огонь локализован на площади около 1,7 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники.

Стоит отметить, что сейчас большинство пожаров действуют в труднодоступной для проезда техники местности.

Специалисты отметили, что на территории региона стоит сухая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению огня. Так, за минувшие сутки пожарные выезжали 26 раз на тушение палов сухой травы, в трех случаях они переросли в пожары.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

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