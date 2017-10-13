После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу 12:10, 13 октября После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу
Приморец два года насиловал семилетнюю дочь своих знакомых 11:47, 13 октября Приморец два года насиловал семилетнюю дочь своих знакомых
Эксперты ждут новый финансовый кризис 11:23, 13 октября Эксперты ждут новый финансовый кризис
Новостная лента
Октябрь, 13 пятница
12:24
Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
12:24
9 лет гарантии качества Фото
12:24
ГИБДД: Полиция устанавливает личности погибших на трассе под Владивостоком Эксклюзив
12:10
После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу
11:58
Врио губернатора Приморья продолжает знакомиться с Владивостоком
11:47
Приморец два года насиловал семилетнюю дочь своих знакомых
11:36
В Приморье огнеборцы спасли жилой дом
11:23
Эксперты ждут новый финансовый кризис
11:12
В Приморье разыскивают мужчину Фото
11:00
ВБЩЗ: живут надеждой Видео
10:47
В Приморье появились купюры с изображением Владивостока
10:36
Экс-главу БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера освобождают по УДО
10:23
В «китайке» в центре Владивостока людей кормили чем попало
10:11
В Приморье пропал парень Фото
10:00
Приморца поймали на перевозке наркотика во Владивостоке
09:48
Во Владивостоке застрелился парень Фото
09:24
Шесть междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 13 октября
09:12
Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 октября
09:01
Приморец заплатит за сорванный в поезде стоп-кран
08:33
Автомодельный спорт в Приморье: кто стоит у истоков? Видео
08:18
В пятницу, 13 октября, температура воздуха в Приморье составит до +15°C
08:02
Ученые разобрали женский оргазм "по полочкам"
07:35
Гороскоп на 13 октября
06:25
Смертность людей связали с полом оперировавших их хирургов
05:01
В детском саду № 12 Владивостока малышей помогают развивать черепаха, улитка и попугай
04:28
К новому дому — по новой дороге Видео
03:24
На владивостокском «Спецзаводе № 1» запустили в работу новые очистные фильтры
02:14
В щите Антарктиды обнаружена дыра размером со штат Мен
01:21
Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев Видео
00:15
На улице Станюковича откроют движение для легковых автомобилей и пешеходов
Октябрь, 12 четверг
23:40
В Приморье зафиксирован факт незаконной рубки леса
22:22
Во Владивостоке пройдет продуктовая ярмарка
21:16
Элитный новострой во Владивостоке обесточен по вине застройщика Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу

Это первая в истории победа в Новосибирске
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

12 октября в ЛДС "Сибирь", Новосибирск, состоялся матч «Адмирал» - «Сибирь», который завершился со счетом 4:2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал». Посмотреть игру пришли 7011 человек.

Выдержав стартовый натиск сибиряков, во время которого за Бобкова сыграла перекладина, приморцы получили большинство – удалился Энлунд. Впрочем, справиться с Салаком с первого раза не получилось, хозяева выстояли и вновь ринулись в атаку. Подвел «Сибирь вновь Энлунд, который у борта чуть не оторвал ногу Саюстову, но судьи ограничились двухминутным штрафом. Две минут «моряки» нагружали Салака бросками, а когда оштрафованный игрок готовился выйти на лед, Ткачев первым успел на добивание, и открыл счет.

Выстояв после этого в меньшинстве «Адмирал» удвоил преимущество. Выскочивший со скамейки Бутузов отдал на Саюстова и Дмитрий заставил капитулировать Салака во второй раз.

К 9-й минут второго периода арбитры дважды оставляли «Адмирал» втроем, и оба раза наша команда сумела отбиться, а вот в расстановке 5 на 4 Ермаков сократил разрыв в счете.

Впрочем, Павел Макаренко через минуту охладил пыл хозяев классным кистевым броском в «девятку», а заодно отправил Салака на скамейку запасных.

Четвертую шайбу и вновь в большинстве, опять спасибо Энлунду, забросил Ткачёв, а с трибун раздался недовольный и продолжительный свист.

До перерыва Бергстрём одну шайбу сумел отквитать.

В заключительном отрезке «Адмирал» уверенно сыграл в обороне и выиграл. Фредрик Стиллман начал с победы. «Адмирал» впервые в истории сумел победить в Новосибирске и забросить больше двух шайб за игру.

О том, что главный тренер Александр Андриевский покинет «Адмирал», стало известно на днях. Результаты команды не устраивают руководство клуба. Андриевский возглавлял команду с сезона-2015/16 и дважды выводил её в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Андриевский хотел сам подать отставку, но руководство клуба её не приняло.

Напомним, 8 октября в Фетисов Арене состоялся матч «Адмирал» - «Металлург», который завершился со счетом 1:3 в пользу соперника. В нынешнем сезоне в Магнитогорске 5 сентября «моряки» проиграли 2:4. На реванш тренерский штаб выставил всех сильнейших. Однако и это не помогло "морякам" одержать победу над противником. 

Похожие новости
Кудоисты Владивостока сразятся за путевки в сборную города
19:42, 12 октября 2017 Кудоисты Владивостока сразятся за путевки в сборную города

В зрелищных поединках спортсмены разыграют награды в личном первенстве

Во Владивостоке пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance»
14:15, 12 октября 2017 Во Владивостоке пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance»

Организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока

Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар
13:39, 12 октября 2017 Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар

Завтра, 13 октября

Спортсмены из Владивостока отличились на первенстве Дальнего Востока по спортивной гимнастике
12:06, 12 октября 2017 Спортсмены из Владивостока отличились на первенстве Дальнего Востока по спортивной гимнастике

Вся сборная Приморского края по спортивной гимнастике состояла из воспитанников муниципальной Детско-юношеской спортивной школы «Гармония»

Финальная гонка Кубка России по спидвею на гаревой дорожке среди пар пройдет 13 октября во Владивостоке
08:33, 12 октября 2017 Финальная гонка Кубка России по спидвею на гаревой дорожке среди пар пройдет 13 октября во Владивостоке

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта поддержать наших гонщиков

Команда «Восток» завоевала «бронзу» на командном чемпионате России по спидвею
04:05, 12 октября 2017 Команда «Восток» завоевала «бронзу» на командном чемпионате России по спидвею

В пятницу, 13 октября, в 19:00 на стадионе «Авангард» пройдет финал Кубка России

Во Владивостоке стартует Кубок России по спортивному ориентированию
20:31, 11 октября 2017 Во Владивостоке стартует Кубок России по спортивному ориентированию

Программа соревнований