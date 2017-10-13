После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу

Это первая в истории победа в Новосибирске

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

12 октября в ЛДС "Сибирь", Новосибирск, состоялся матч «Адмирал» - «Сибирь», который завершился со счетом 4:2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал». Посмотреть игру пришли 7011 человек.

Выдержав стартовый натиск сибиряков, во время которого за Бобкова сыграла перекладина, приморцы получили большинство – удалился Энлунд. Впрочем, справиться с Салаком с первого раза не получилось, хозяева выстояли и вновь ринулись в атаку. Подвел «Сибирь вновь Энлунд, который у борта чуть не оторвал ногу Саюстову, но судьи ограничились двухминутным штрафом. Две минут «моряки» нагружали Салака бросками, а когда оштрафованный игрок готовился выйти на лед, Ткачев первым успел на добивание, и открыл счет.

Выстояв после этого в меньшинстве «Адмирал» удвоил преимущество. Выскочивший со скамейки Бутузов отдал на Саюстова и Дмитрий заставил капитулировать Салака во второй раз.

К 9-й минут второго периода арбитры дважды оставляли «Адмирал» втроем, и оба раза наша команда сумела отбиться, а вот в расстановке 5 на 4 Ермаков сократил разрыв в счете.

Впрочем, Павел Макаренко через минуту охладил пыл хозяев классным кистевым броском в «девятку», а заодно отправил Салака на скамейку запасных.

Четвертую шайбу и вновь в большинстве, опять спасибо Энлунду, забросил Ткачёв, а с трибун раздался недовольный и продолжительный свист.

До перерыва Бергстрём одну шайбу сумел отквитать.

В заключительном отрезке «Адмирал» уверенно сыграл в обороне и выиграл. Фредрик Стиллман начал с победы. «Адмирал» впервые в истории сумел победить в Новосибирске и забросить больше двух шайб за игру.

О том, что главный тренер Александр Андриевский покинет «Адмирал», стало известно на днях. Результаты команды не устраивают руководство клуба. Андриевский возглавлял команду с сезона-2015/16 и дважды выводил её в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Андриевский хотел сам подать отставку, но руководство клуба её не приняло.

Напомним, 8 октября в Фетисов Арене состоялся матч «Адмирал» - «Металлург», который завершился со счетом 1:3 в пользу соперника. В нынешнем сезоне в Магнитогорске 5 сентября «моряки» проиграли 2:4. На реванш тренерский штаб выставил всех сильнейших. Однако и это не помогло "морякам" одержать победу над противником.