Главного тренера «Адмирала» отправят в отставку

Александр Андриевский покинет пост в ближайшее время

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Главный тренер Александр Андриевский покинет «Адмирал» в ближайшее время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Чемпионат.

На данный момент наша команда занимает 12-е место в Восточной конференции, одержав пять побед в 19 матчах и набрав 17 очков. Результаты команды не устраивают руководство клуба. Андриевский возглавлял команду с сезона-2015/16 и дважды выводил её в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Андриевский хотел сам подать отставку, но руководство клуба её не приняло.

Напомним, 8 октября в Фетисов Арене состоялся матч «Адмирал» - «Металлург», который завершился со счетом 1:3 в пользу соперника. В нынешнем сезоне в Магнитогорске 5 сентября «моряки» проиграли 2:4. На реванш тренерский штаб выставил всех сильнейших. Однако и это не помогло "морякам" одержать победу над противником.