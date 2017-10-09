«Адмирал» уступил «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ

За 1.15 до сирены «моряки» пропустили в пустые ворота – 1:3

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

8 октября в Фетисов Арене состоялся матч «Адмирал» - «Металлург», который завершился со счетом 1:3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал». Посмотреть игру пришли 5491 человек.

В нынешнем сезоне в Магнитогорске 5 сентября «моряки» проиграли 2:4. На реванш тренерский штаб выставил всех сильнейших. На последний рубеж, как и было обещано, заступил Бобков. В линию атаки вернулся Глазачев, Воронина сменил Манукян, в защите вместо Земчёнка играл Глухов.

В средине первого периода гости получили четыре минуты обычного большинства и буквально тут же две минуты двойного, которое за пять секунд реализовал Мозякин – 0:1.

Через минуту уральцы снова забили впятером против троих: Филиппи удачно сыграл на добивании – 0:2.

Весь второй период «моряки» провели в чужой зоне: давили, душили, бросали, имели три стопроцентных момента, но Магнитку раз за разом выручал молодой голкипер Самсонов.

В середине третьего периода «Адмирал» на жилах забил-таки: Махановский расправился с Самсоновым с глазу на глаз – 1:2.

За 1.15 до сирены «моряки» взяли тайм-аут, сняли вратаря, пошли на решающий штурм вместе с ареной, однако пропустили в пустые ворота – 1:3.