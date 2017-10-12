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Политика и экономика

Андрей Тарасенко нанял на работу еще двух вице-губернаторов

Новый врио главы Приморья принял кадровые решения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко утвердил на должности еще двух вице-губернаторов, сооббщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Он продлил контракты со своими заместителями Александром Юровым, курирующим вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадием Сыромятновым, курирующим вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки. Отметим, что оба вице-губернатора занимали аналогичные посты в администрации Владимира Миклушевского. 

Напомним, ранее на должности вице-губернаторов Приморья были также утверждены первый заместитель главы региона Василий Усольцев, вице-губернаторы Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов. Четыре вице-губернатора Приморья были отстранены от должности буквально в первые дни работы Андрея Тарасенко: это Евгений Полянский, Юрий Степаненко, Илья Ковалев. И понижен до директора департамента сельского хозяйства Денис Бочкарев.

Как ранее сообщало агентство, впервые о кадровых перестановках врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал в ходе неформальной встречи с главными редакторами ведущих СМИ региона в субботу, 7 октября.

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