В Приморье - большие перемены во власти

В правящей верхушке Приморского края грядут изменения: назначенный накануне президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко анонсировал смену вице-губернаторов, сообщает корреспондент РИА VladNews.
- Но нельзя сразу революцию делать, - отметил Тарасенко. - Будем смотреть: привлекаю местных, советуюсь.
Как отметил новый глава региона, дошло уже и до увольнения, правда сходу назвать фамилию уволенного чиновника Тарасенко пока не смог. Как оказалось, это вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко.
Напомним, 5 октября все вице-губернаторы Приморья в связи с отставкой Владимира Миклушевского и в соответствии со ставшей уже традиционной процедурой получили к должностям приставку "исполняющий обязанности".