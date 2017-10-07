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Политика и экономика

В Приморье - большие перемены во власти

Андрей Тарасенко анонсировал смену вице-губернаторов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В правящей верхушке Приморского края грядут изменения: назначенный накануне президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко анонсировал смену вице-губернаторов, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

- Но нельзя сразу революцию делать, - отметил Тарасенко. - Будем смотреть: привлекаю местных, советуюсь.

Как отметил новый глава региона, дошло уже и до увольнения, правда сходу назвать фамилию уволенного чиновника Тарасенко пока не смог. Как оказалось, это вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко.

Напомним, 5 октября все вице-губернаторы Приморья в связи с отставкой Владимира Миклушевского и в соответствии со ставшей уже традиционной процедурой получили к должностям приставку "исполняющий обязанности".

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