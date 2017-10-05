У вице-губернаторов Приморья новые должности

В связи с отставкой Владимира Миклушевского

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Приставка "и. о." добавилась к должностям всех вице-губернаторов Приморского края. Связано это с отставкой главы региона Владимира Миклушевского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

По информации одного из представителей администрации края, это стандартная процедура, которая соответствует Уставу Приморского края. Согласно процедуре, новый руководитель региона сначала отправит вице-премьеров в отставку, а после он сможет, при желании, снова принять их на работу.

Сейчас в приморской администрации десять вице-губернаторов. Все они сменили свои должности на "исполняющих обязанности" вице-губернаторов.

Также стало известно, в ближайшие дни во Владивосток прибудет исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко, который встретится с действующим руководством края.