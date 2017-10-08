Глава Приморья за пару дней работы отстранил 4 вице-губернаторов

Трое лишились своих должностей, еще один будет переведен

Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Четыре вице-губернатора Приморья отстранены с начала работы нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает РИА VladNews. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич.

- Отстранены от своих обязанностей четыре вице-губернатора: Полянский Евгений, Степаненко Юрий, Ковалев Илья. И остается в команде, но не в должности вице-губернатора, Денис Бочкарев. Он будет директором департамента сельского хозяйства. Потому что у Андрея Владимировича есть свой человек в команде (на эту должность)", - сказала Ясевич.