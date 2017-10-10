Игорь Пушкарев: Скоро вернёмся во Владивосток!

Временно отстраненный от должности глава города подтвердил завершение ознакомления с материалами уголовного дела

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв прокомментировал в социальных сетях завершение ознакомления с уголовным делом, сообщает РИА VladNews.

«6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернёмся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период», - написал градоначальник на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, ранее адвокат мэра Константин Третьяков заявил, что с материалами дела также ознакомился представитель потерпевшего – МУП «Дороги Владивостока», который в очередной раз заявил, что ущерб отсутствует, а муниципальное предприятие получило только прибыль от взаимоотношений с группой компании «Востокцемент» и заявил ходатайство о прекращении дела.

Как отметил политолог Павел Наливайко, учитывая нынешние обстоятельства уголовного дела и факт поддержки прокуратурой позиции следствия в процессе предварительного расследования, высока вероятность, что утверждение обвинительного заключения пройдёт быстро, а Игорь Пушкарёв вернётся во Владивосток до конца 2017 года.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен.