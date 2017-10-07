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Политика и экономика

Во Владивостоке Андрей Тарасенко срочно собрал редакторов СМИ

О неформальной встрече с новым главой Приморья стало известно утром в субботу ОБНОВЛЕНИЯ
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял решение познакомиться с редакторами средств массовой информации Владивостока и Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Начало неформальной встречи, на которую руководителей СМИ пригласили в первой половине дня, назначено на 17:00. Она состоится в здании региональной администрации.

Обновления:

Началась встреча с извинения Андрея Тарасенко: он сказал, что сожалеет, что не провел пресс-подход вчера после церемонии представления. Однако он не мог оставить Юрия Трутнева. 

Сегодня он просит редакторов поделиться информацией о регионе.

"Приморский край должен стать противовесом по силе и могуществу западу, - сказал Тарасенко. - Люди славятся своей добротой. Придёшь - чаем напоит".

Тарасенко в ходе встречи напомнил об огромной ответственности, лежащей на крае: проведение Восточного экономического форума, о приближающихся президентских выборах-2018, а также обсудил планы на будущее.

Завтра, 8 октября, новый глава региона запланировал провести рабочую поездку на недостроенные отели "Хаятт". 

Кроме того, в ближайшее время Тарасенко соберет для рабочей встречи депутатов Госдумы от Приморья, после чего отправится с поездкой по региону.

Напомним, накануне во Владивостоке состоялось представление нового врио главы региона, которое провел полпред президента в ДФО Юрий ТрутневТрутнев. На мероприятии с приветственным словом выступил сам Тарасенко, а с прощальным - его предшественник Владимир Миклушевский.

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