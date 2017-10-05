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Политолог: Рейтинг Путина в Приморье сегодня взлетел

Экперты прокомментировали отставку губернатора края Владимира Миклушевского
Фото: primorsky.ru Фото: primorsky.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Ведущие политологи Приморья прокомментировали РИА VladNews отставку губернатора края Владимира Миклушевского. 

Политолог Павел Наливайко:

"Отставка Владимира Миклушевского – верный шаг. Руководство страны, не нарушая внутренних принципов системы, сделало своеобразный подарок жителям Приморья. Думаю, что Владимиру Миклушевскому, как персоне, изначально назначенной на переходный период не нужно было идти на перевыборы в 2014 году. Так бы уже в этом году срок его полномочий закончился, а он мог достойно покинуть пост. Однако силы были переоценены.

Полагаю, что история с командой Миклушевского, как и с ним самим, не закончена с точки зрения силовых структур. Слишком много арестов было совершено за последние два года, в том числе представителей «близкого окружения» губернатора. Ведь одно дело, когда ты находишься в СИЗО при нахождении твоего партнёра на посту губернатора, другое, когда его снимают. Держать язык за зубами в данном случае достаточно тяжело.

Тем временем с приходом нового руководителя есть основания полагать, что ситуация в социально-экономическом поле всё-таки изменится. Механизмы Дальнего Востока в виде ТОРЭС и Свободного порта Владивосток хорошее подспорье в развитии региона. Однако необходимо обратить внимание на нераскрытый потенциал региона, его ресурсы, предприятия. Для этого необходима команда профессионалов, которая точно должна быть сформирована не в нынешнем виде администрации Приморского края".

Александр Шемелев, бывший вице-губернатор Приморского края по внутренней политике: 

"В увольнении Миклушевского Путиным есть хорошие и плохие стороны. Хороших больше. Во-первых, Миклушевский потерял доверие народа (если оно когда-либо было). Во-вторых, он не работал сам и не умел заставить работать других. В-третьих, он отдал политику в руки отставных генералов, а также в руки приезжих "политтехнологов", которых прежний губернатор попросту выгнал из края (и которые сейчас в тюрьме сидят). В-четвертых, он пал заложником своих игр с органами правопорядка, которые сначала по его указке сажали мэров и предпринимателей в тюрьму, а последние годы взялись за подчиненных и близкое окружение самого Миклушевского. В-пятых, от такого решения президента его подданным, живущим в Приморье - реальная радость. Сегодня все пишут и звонят друг другу, шлют поздравления. Рейтинг Путина сегодня в Приморье реально взлетел. Ну и о плохом. Жаль что так поздно. Давно было пора".

Напомним, экс- губернатор Приморского края покинул пост по собственному желанию. А временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток в ближайшее время.

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