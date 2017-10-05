Астролог: Андрея Тарасенко ждут разочарования

Благоприятные изменения в крае наступят только в конце следующего года

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток в пятницу,6 октября. Ведущий астролог Приморского края Евгений Зеленюк рассказал корреспонденту РИА VladNews о том, что ждёт новоиспеченного губернатора.

«К сожалению, мы не знаем точного времени рождения теперешнего исполняющего обязанности губернатора Приморского края. Но, судя по его гороскопу, без времени рождения, я вижу, что ему досталось «тяжелое наследство». Однозначно. Также тяжелым будет весь следующий год. На его пути будут стоять проблемы в виде юридических несоответствий, но он с этим справится, хотя мало будет отдыха»,- сообщил ведущий астролог Приморского края, уфолог,парапсихолог, руководитель центра «Калиостро» Евгений Зеленюк.

Также эксперт рассказал и о том, что значительные изменения произойдут и в аппарате администрации Приморского края.

«Сейчас, когда Андрей Тарасенко вступит на должность, произойдут значительные изменения в коллективе, куда он придет. То есть новоиспеченные губернатор Приморского края будет «переставлять людей», что-то менять, но со сложившейся ситуацией справится. Однако, когда он уже полностью окунётся в гущу событий, его ждут разочарования. Придётся выстраивать новую политику. Снова расстройства. Здесь все запущено. Ещё раз повторю, что будет очень мало отдыха», -сообщил Евгений Зеленюк.

Сложности у Андрея Тарасенко возникнут, по мнению астролога, в начале следующего года, однако продлятся они только до сентября. Далее обстоятельства развернутся в положительную сторону как для Тарасенко, так и для всего Приморья.

«Я думаю, что тяжелый следующий год продолжится у Тарасенко до начала сентября. Потом положение его улучшится как в юридическом, так и в материальном плане. Работа пойдёт в плюс. Он поднимется над обстоятельствами. В крае начнётся время благоприятных изменений»,- сообщил Евгений Зеленюк.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Владимира Миклушевского. Он написал заявление по собственному желанию. А временно исполняющим обязанности главы региона Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток завтра, 6 октября.