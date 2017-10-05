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Политика и экономика

Врио губернатора Приморского края находится на своем рабочем месте

Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток завтра, 6 октября
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пока ещё находится в Москве на своем рабочем месте. О этом корреспонденту РИА VladNews сообщил секретарь Андрея Тарасенко.

Редакция агентства связалась с сотрудниками предприятия "Росморпорт", которое Андрей Тарасенко возглавляет с 2013 года. Личный помощник теперь уже временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края сообщила корреспонденту РИА VladNews,что Андрей Владимирович пока находится на своем рабочем месте.

Стоит отметить, что накануне состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с Андреем Тарасенко,в ходе которой глава правительства информировал  о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.  Планируется, что завтра, 6 октября, новоиспеченный губернатор приедет во Владивосток, чтобы пообщаться с представителями администрации региона.

Напомним, Владимир Путин отправил в отставку Миклушевского. Экс-губернатор написал заявление по собственному желанию.

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