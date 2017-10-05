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Политика и экономика

Что принес Миклушевский Приморью?

Экс-губернатор 5 лет возглавлял Приморский край
Фото: Rbc.ru Фото: Rbc.ru
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, официально подтвердили информацию об отставке губернатора Приморья Владимира Миклушевского, который возглавлял край с февраля 2012 года. Информационное агентство «ТАСС» предоставило материал о некоторых итогах работы экс-губернатора на посту руководителя Приморского края в 2012-2017 гг., сообщает РИА VladNews.

Экономические показатели

В 2012 г. дефицит краевого бюджета составил 4 млрд 474 млн руб. Доходы - 98 млрд 550 млн руб., расходы - 103 млрд 24 млн руб. (21-е место среди российских регионов по обоим показателям). В бюджете региона на 2017 г. заложен дефицит в размере 9 млрд 375 млн руб. Доходы, как ожидается, уменьшатся на 18,2% - до 92 млрд 331 млн руб., расходы - на 6,02% - до 101 млрд 706 млн руб.

Инвестиции в основной капитал края в 2016 г. составили 123 млрд 500 млн руб., что на 39,22% меньше, чем в 2012 г. По этому показателю край ухудшил свои позиции, переместившись с 19-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 32-е место в 2016 г.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 г., Приморский край находится на 25-м месте по уровню жизни населения, на 23-м - по уровню экономического развития, на 87-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края численность населения региона уменьшилась на 1,44% - с 1 млн 951 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 1 млн 923 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (место среди субъектов РФ не изменилось - 25-е). 

Рождаемость на 1 тыс. человек сократилась на 3,17% - с 12,6 человека в 2012 г. до 12,2 в 2016 г. 

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном в "Кремлевском рейтинге" губернаторов, Владимир Миклушевский в апреле 2017 года получил неудовлетворительну оценку, заняв в рейтинге самую последнюю строчку.

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