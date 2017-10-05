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Политика и экономика

Миклушевский прощается с администрацией Приморья

И проведет своё последнее совещание с коллегами
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Владимир Миклушевский сегодня, 5 октября, в краевой администрации проведет  свою последнюю "оперативку" с командой, на которой, в том числе, и попрощается с коллегами, сообщает РИА VladNews.

Новость об отставке экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского стала известна ещё в среду, 4 октября. Пресс-секретарь Президента РФ Сергей Песков сообщил, что Владимир Путин  подписал Указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский освобождён от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона уже назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Глава государства уже информировала Тарасенко  о назначении его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Также стало известно, что в ближайшие дни Андрей Тарасенко прибудет во Владивосток.

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