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Политика и экономика

Путин нашел замену Миклушевскому

Врио губернатора Приморья стал Андрей Тарасенко
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Напомним, ранее глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский освобождён от должности губернатора Приморья по собственному желанию.

Необходимо отметить, что на официальных сайтах Приморского края и «Росморпорта» информация об изменениях в руководстве еще не появилась, Указ президента РФ об освобождении экс-губернатора Приморья от должности в открытом доступе на данный момент отсутствует.

Справка:

Тарасенко Андрей Владимирович родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола,; в 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации «менеджер»; в 2006 году окончил Российский государственный социальный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации «экономист».
В 2010 году присуждена ученая степень доктора психологических наук и присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.
Имеет действующий диплом капитана.
Трудовую деятельность начал в 1980 году.
С 2013 года был назначен на должность гендиректора ФГУП «Росморпорт». 

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