В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент

Следственный комитет вплотную занялся районом «Радужный» в Уссурийск

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело статье 238 УК РФ по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. По версии следствия, две строительные компании при строительстве шести многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в городе Уссурийск допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил. Теперь этим вопросом занялся Следственный комитет.

По версии следователей, руководство компаний использовали в строительстве бывшие в употреблении фундаментные блоки и плиты перекрытия, а также плиты перекрытия, имеющие недопустимые дефекты. Все это привело к появлению риска обрушения домов - а значит и опасность для здоровья и жизни жильцов.

Стоить отметить, что строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы Российской Федерации «Жилье для Российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Напомним, по неподтвержденным данным, на главу администрации Уссурийского ГО Евгения Коржа заведено уголовное дело, связанное с нарушениями при строительстве микрорайона "Радужный". здесь дома не стали подключать к магистральному газопроводу, а предложили людям альтернативу - покупку за свой счет сжиженного бутана-пропана.