Кто станет новым мэром Владивостока? 16:21, 28 сентября Кто станет новым мэром Владивостока?
В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент 16:01, 28 сентября В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока 15:15, 28 сентября «Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 28 четверг
16:38
Дело Пушкарёвых-Лушникова близится к суду Эксклюзив
16:38
«Ведомости» прогнозирует отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского
16:37
В Приморье начнут учить летчиков
16:25
Генконсульству США во Владивостоке исполнилось 25 лет Видео
16:21
Кто станет новым мэром Владивостока?
16:12
​Алена Даценко: Главный музей Санкт-Петербурга распахнул двери во Владивостоке Эксклюзив
16:01
В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент
15:50
Задолженность по заработной плате в Приморье снизилась на 210 миллионов рублей
15:39
Во Владивостоке прошел рейд по выявлению фактов неформальной занятости Фото
15:27
Первенство ДВФО по дзюдо прошло во Владивостоке Видео
15:15
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока Фото
15:02
Во Владивостоке за сутки произошло 80 аварий Эксклюзив
14:56
Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года
14:50
Владивостокцы могут позволить себе больше всего бургеров среди жителей России
14:38
Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:32
Тема ущерба в деле Пушкарёвых-Лушникова остаётся ключевой Эксклюзив
14:26
Этап всероссийских соревнований по бейсболу прошел во Владивостоке Видео
14:14
Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия
14:01
Политолог: Трамп "заигрался" с Северной Кореей
13:56
Ученые: На Земле живет крыса-гигант
13:43
В Приморье в разы выросло производство мяса и круп
13:34
Двое злоумышленников в Приморье обогатились на квартирных кражах на 1,5 млн рублей
13:22
Автолюбитель насмерть сбил пенсионера в Приморье
13:10
Акварельный гимн Владивостоку создал Сергей Черкасов Фото
12:59
Почти тонна нелегальной красной икры конфискована в Приморье
12:50
Стало известно, сколько зарабатывают стриптизерши во Владивостоке Эксклюзив
12:43
Поздравляем всех учителей с праздником – С Днем учителя!
12:39
Современные противозмеиные сыворотки оказались бесполезными
12:27
Один из самых красивых ​маяков Басаргина отметил своё восьмидесятилетие Фото
12:15
«Цветной» хлеб продается в магазине в Приморье
12:02
В Приморье разыскивается сбежавший осужденный Фото
11:50
Автомобилистка переломала ребра в аварии во Владивостоке Эксклюзив
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4207 (146) от 28 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Профмастерство проверили на родительском собрании
И наши первые в Циндао
Депутатам-прогульщикам урежут содержание
Осень начали с победы
Где у меда документы
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

В Приморье целый микрорайон с новостройками грозит рухнуть в любой момент

Следственный комитет вплотную занялся районом «Радужный» в Уссурийск
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело статье 238 УК РФ по факту строительства жилых многоквартирных домов, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. По версии следствия, две строительные компании при строительстве шести многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в городе Уссурийск допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил. Теперь этим вопросом занялся Следственный комитет.

По версии следователей, руководство компаний использовали в строительстве бывшие в употреблении фундаментные блоки и плиты перекрытия, а также плиты перекрытия, имеющие недопустимые дефекты. Все это привело к появлению риска обрушения домов - а значит и опасность для здоровья и жизни жильцов.

Стоить отметить, что строительство домов осуществлялось в рамках государственной программы Российской Федерации «Жилье для Российской семьи» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Напомним, по неподтвержденным данным, на главу администрации Уссурийского ГО Евгения Коржа заведено уголовное дело, связанное с нарушениями при строительстве микрорайона "Радужный". здесь дома не стали подключать к магистральному газопроводу, а предложили людям альтернативу - покупку за свой счет сжиженного бутана-пропана.

Похожие новости
«Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока
15:15, 28 сентября 2017 «Глупая» массовая авария произошла в центре Владивостока

В настоящее время все подробности устанавливаются

Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей
14:38, 28 сентября 2017 Профилактика АЧС в Приморье: Нарушители оштрафованы почти на миллион рублей

В регионе прошли десятки рейдов, в которых выявлены нарушения как крупных предприятий, так и ЛПХ, и охотничьих хозяйств

Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия
14:14, 28 сентября 2017 Приморский автолюбитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Двое злоумышленников в Приморье обогатились на квартирных кражах на 1,5 млн рублей
13:34, 28 сентября 2017 Двое злоумышленников в Приморье обогатились на квартирных кражах на 1,5 млн рублей

Фигуранты дела предстанут перед судом

Автолюбитель насмерть сбил пенсионера в Приморье
13:22, 28 сентября 2017 Автолюбитель насмерть сбил пенсионера в Приморье

Злоумышленник с места происшествия скрылся

Почти тонна нелегальной красной икры конфискована в Приморье
12:59, 28 сентября 2017 Почти тонна нелегальной красной икры конфискована в Приморье

Водитель не смог предоставить документы на деликатес

В Приморье разыскивается сбежавший осужденный
12:02, 28 сентября 2017 В Приморье разыскивается сбежавший осужденный

Полиция просит помощи в розыске сбежавшего