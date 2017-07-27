Пресс-служба администрации Уссурийска отказывается комментировать задержание главы

Официально информация так и не подтверждена

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Пресс-служба администрации Уссурийского городского округа Приморского края прокомментировала задержание главы Евгения Коржа. По телефону корреспонденту РИА VladNews, не дожидаясь вопросов, сказали: "Нет, не можем прокомментировать. У нас нет никакой информации для комментариев". Впрочем, другой сотрудник пресс-службы администрации городского округа отметил, что официально "мы работаем в штатном режиме, никакой информации по данному поводу нам никто не давал".

Напомним, от источников, близких к ситуации и в местных СМИ появилась информация о задержании главы Уссурийского городского округа Приморского края Евгения Коржа. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов также не поступало.