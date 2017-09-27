​Приморский военный эксперт: До войны недалеко

США и КНДР перешли к прямым угрозам

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Заявления последних дней лидеров Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына вызывают серьезную озабоченность у мировой общественности, рассказал корреспонденту РИА VladNews военный эксперт, полковник в отставке Андрей Ратов.

- К сожалению, дело дошло до прямых угроз и шантажа. Этап со взаимными оскорблениями лидеров обеих стран Вашингтон и Пхеньян уже прошли. Что станет следующим? Видимо будет игра военными мускулами. А далее? ВВС США отправят стратегические бомбардировщики вдоль границ с КНДР, а средства ПВО Северной Кореи начнут их сбивать. Это уже война, - считает полковник Ратов.

Напомним, на данный момент США и КНДР определяются, находятся ли они в состоянии войны.