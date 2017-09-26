​КНДР заявила о начале войны с США

Ситуация на Корейском полуострове и вокруг него становится все более непредсказуемой и тревожной. 25 сентября МИД Северной Кореи обвинило США в развязывании войны, сообщает РИА VladNews.
- Раз США объявили войну нашей стране, у нас будет полное право принимать ответные меры, - заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, его слова приводит агентство Reuters. - Включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики. Даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны.
Reuters также сообщает, что Пхеньян привел в состояние повышенной готовности средства противовоздушной обороны.
В Вашингтоне незамедлительно отреагировали на эту новость.
- США не «объявляли войну» Северной Корее, - выступила с заявлением представитель Госдепартамента США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Катина Адамс. - Американская сторона продолжает добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова.
МИД России и Китая, а также Совета безопасности ООН призвали обе стороны конфликта к сдержанности.
Причиной обострения конфликта стал демонстрационный полет 25 сентября группы американских стратегических бомбардировщиков и истребителей прикрытия над акваторией Японского моря вдоль линии соприкосновения северокорейских территориальных и нейтральных вод. К российским территориальным водам у побережья Приморья самолеты США не стали приближаться.