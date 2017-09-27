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Политика и экономика

Трамп заявил о полной готовности к военному решению проблемы КНДР

Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение проблемы КНДР военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет иметь разрушительные последствия, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на РИА Новости.

"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант — это военный путь", — сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Испании Мариано Рахоем.

"Нам объявили войну"

В понедельник глава северокорейского МИД Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские военные самолеты в качестве контрмеры, поскольку президент США, по его словам, объявил КНДР войну.

"Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — сказал дипломат.

В ответ на выпад Пхеньяна в Госдепартаменте заявили, что еще рано говорить о военном конфликте. В Пентагоне слова главы северокорейского МИД назвали провокацией и пообещали подготовить адекватный ответ.

Миссия "суицид"

Ранее президент США Дональд Трамп обещал обрушить на КНДР "невиданные испытания" и грозился "полностью уничтожить" страну. Подобные заявления хозяина Белого дома вызвали возмущение в Пхеньяне.

"Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал Трамп на полях Генассамблеи ООН.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выступление Трампа в ООН "вздором сумасшедшего" и пообещал, что ответные действия Пхеньяна "превзойдут все ожидания". "Я решительно настроен укротить огнем этого американского маразматика", — сказал глава КНДР.

В северокорейском МИД Трампа назвали "психически больным человеком с манией величия" и заявили, что действия Вашингтона "сделали неотвратимым визит наших ракет на материковую часть США".

Из страха перед бомбой

Глава российского МИД Сергей Лавров усомнился в том, что Вашингтон решится атаковать КНДР, поскольку северокорейский режим обладает оружием массового поражения.

Он подчеркнул, что Штаты начали военную кампанию в Ираке, так как были уверены, что у Багдада нет ОМП. По Корее же американцы не нанесут удар, так как "они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерные бомбы", добавил министр.

"Если этот анализ не будет осмыслен в Соединенных Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", — предупредил дипломат.

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