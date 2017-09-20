Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий?

​История с попытками региональных властей лишить лицензии Владивостокский бутощебёночный завод, вызвавшая перед ВЭФ митинг работников, прямо противоположна курсу ускоренного развития Дальнего Востока

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В начале сентября во Владивостоке прошёл третий Восточный экономический форум. Дальневосточный аналог Петербургского экономического форума был учреждён Президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году на форуме было подписано 217 соглашений на 2 трлн. 496 млрд. рублей, которые предполагают создание инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с привлечением отечественных и иностранных инвестиций, сообщает РИА VladNews.

Однако в региональной практике тема развития Дальнего Востока сталкивается порой с собственным видением начальства на местах, которое зачастую противоречит задачам форсированного развития макрорегиона.

Обратная сторона медали

В теме развития Дальнего Востока сегодня есть два аспекта. Первый связан с макроэкономическими показателями общего развития Дальневосточного федерального округа и непосредственной деятельностью Министерства по развитию Дальнего Востока и полпредства Президента РФ в ДФО. В данном случае мы говорим о уже знакомых всем ТОРЭС, Свободном порте Владивосток и прочих воплощаемых в жизнь инициативах. Второй аспект, отражает ситуацию непосредственно в регионах Дальнего Востока, где инвестиционные перспективы накладываются на существующие проблемы.

Ситуация в экономике Приморского края наиболее чётко демонстрирует наличие некоего собственного видения у руководства региона на ускоренное развитие. По данным Росстата на 1 августа 2017 года Приморье вновь стало лидером по просроченной задолженности по заработной плате. В общей сложности предприятия задолжали 464,9 млн. рублей (13,7 % от общего долга по стране). Этот антирекорд регион удерживает уже многие месяцы, что периодически отражается на уровне общественных настроений. Только за последний год в регионе прошли протестные акции работников таких предприятий как КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «Радиоприбор», ООО «ГХК «Бор», ВМТП, «Рыбного порта», Лучегорского ТЭК и других. Как правило проблемой во всех этих случаях являлась невыплата заработной платы из-за отсутствия собственных средств, убытков предприятий или ранее совершённых махинаций.

Вместе с тем, в августе во Владивостоке состоялся митинг работников Владивостокского бутощебёночного завода (ВБЩЗ), чья проблема несколько отличалась от общерегиональной картины. Как ни странно, но она связана именно с давлением надзорных органов со стороны Администрации Приморского края, а именно департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края.

За прошедшие два с половиной года органом исполнительной власти было проведено 6 проверок, по результатам которых было выдано множество предписаний, зачастую дублирующих друг друга и явно направленных не на устранение недочётов.

По мнению руководства ВБЩЗ, главной целью департамента является лишение выданной предприятию в 2014 году лицензии на добычу андезита и последующая его консервация. Это означает, что более 200 работникам придётся искать новое место на бирже труда. Однако подобная трудовая мобильность, конечно же, далека от той, которую имел ввиду Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Экономический интерес

Ситуация вокруг ВБЩЗ является наглядным примером бюрократического произвола, который, возможно, может быть использован в корыстных целях. Для Администрации Приморского края в последние годы эта тема как никогда актуальна. Только за прошедший год правоохранительные органы задержали трёх вице-губернаторов, которые обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями или их превышении. Однако, несмотря на усиленное внимание силовых структур, региональные чиновники по-прежнему полагают, что их схемы составлены по принципу «умнее всех».

В случае с департаментом природных ресурсов и окружающей среды Приморского края, который с 2014 года возглавляет Александр Коршенко, ситуация похожая. Именно он является инициатором чрезмерного количества проверок ВБЩЗ и до недавнего времени были основания полагать, что они направлены на повышение эффективности работы департамента. Ситуация прояснилась в мае 2017 года, когда Александр Коршенко официально сообщил СМИ об открытии карьера по добыче строительного камня «Карьер Северный» в посёлке Заводской под Владивостоком. Однако, как стало известно позже, карьер начал свою деятельность без необходимых разрешительных документов. При этом было вырублено множество краснокнижных кедров. Более того, у наблюдателей сложилось определённое мнение после изучения юридической цепочки карьера. Так, одним из учредителей незаконного карьера является Александр Пальчиков, по совместительству учредивший и компанию ООО «Экотранссервис». Однако замкнул цепь событий тот факт, что ещё одним учредителем «Экотранссервис» является дочь директора департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края Екатерина Коршенко.

После подобного «стечения обстоятельств» становится понятно, чем, скорее всего, обусловлено желание закрыть ВБЩЗ. Именно такой сценарий развития событий приведёт к установлению фактически монополии в виде «Карьера Северного»

в сфере добычи строительного камня, щебня и прочих материалов на юге Приморья.

Политическая принципиальность

Вопрос давления краевой администрации на ВБЩЗ давно мог быть решён путём конструктивных переговоров между руководством департамента и предприятия. ПО другому сценарию предприятие могло быть спасено через вмешательство со стороны губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Ради сохранения рабочих мест своей политической волей решить вопрос дальнейшей работы предприятия вполне уместно. Однако именно эта тема лежит в области политического и отбрасывает нас к конфликту Миклушевского с мэром Владивостока Игорем Пушкарёвым.

Дело в том, что ВБЩЗ входит в состав холдинга «Востокцемент», который принадлежит родственникам Игоря Пушкарёва. В связи с этим рассчитывать на политическую объективность руководителя региона, даже учитывая судьбы сотен людей и одного из крупнейших налогоплательщиков региона (ежегодно предприятие платит в бюджет более 170 млн. рублей налогов), не приходится.

Но говоря о ситуации с ВБЩЗ нельзя сказать, что она связана с давлением на бизнес семьи Пушкарёвых. Происходящие события больше напоминают на то, что господин Коршенко в своих целях воспользовался фактом наличия политических противоречий у Миклушевского с Пушкарёвым, начав чрезмерное давление на предприятие.

Добиться правды законными способами

Несмотря на всю абсурдность ситуации руководство ВБЩЗ не переходит к нагнетанию конфликта. Никто не объявлял голодовок, не выходил с плакатами на гостевой маршрут во время проведения ВЭФ и не устраивал скандальных акций. Руководство предприятия и представители трудового коллектива стараются действовать в рамках закона и этических норм. Были направлены коллективные обращения к Президенту РФ Владимиру Путину и дальневосточному полпреду Юрию Трутневу. Для привлечения внимания общественности и СМИ к судьбе предприятия и трудового коллектива в августе в парке Минного городка был проведён митинг.

Так или иначе, но тема с ВБЩЗ наглядно иллюстрирует насколько деградировала региональная система управления, где в качестве размена для политических амбиций могут выступать целые предприятия. Интерес вызывает ещё и тот факт, что окружение губернатора кажется активно пользуется подобными лазейками, извлекая из этого свою личную выгоду.

Напомним,о своей беде люди написали открытое обращение на имя президента России Владимира Путина и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Проблема, с которой столкнулись работники одного из крупнейших предприятий приморской столицы, особенно актуальна как в свете неоднократных выступлений Владимира Путина о недопустимости чрезмерного давления госорганов на бизнес, так и в преддверии приближающегося Восточного экономического форума (состоится 6-7 сентября во Владивостоке). Кроме того, недавно (29 июня) Юрий Трутнев выступил на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ с заявлением о том, что ситуация с госконтролем в Приморье фактически угрожает развитию бизнеса.

Особое значение имеет настойчивость Департамента в закрытии предприятия, отсутствия желания в урегулировании спорных вопросов, отсутствие экономической и социальной обоснованности запретительных процедур, абсурдность предъявленных замечаний. Работники предприятия остро переживают данную ситуацию, как несправедливую.

«Наше предприятие отстаивает свою позицию в судах различных уровней и предпринимает все возможные и невозможные попытки урегулировать с Департаментом сложившуюся ситуацию», - гсообщается в обращении сотрудников завода главе государства.

За все время существования предприятия все налоги и платежи по зарплатам ВБЩЗ выплачивал полностью, но приостановка лицензии поставит завод на грань банкротства, опасаются сотрудники завода. Это осложнит и без того сложную обстановку в регионе, который уже не первый год удерживается на первом месте в антирейтинге по зарплатным долгамв России.

28 августа работники владивостокского бутощебеночного завода вышли на митинг.