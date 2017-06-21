Зарплатные долги продолжают удерживать Приморье на первом месте в антирейтинге по РФ

Не помогло даже майское снижение долгов работодателей на 37%

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Долги по зарплатам в Приморье за май 2017 года снизились почти на треть и к июню составили 329 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата. Так, суммарный долг работодателей региона перед работниками снизился с 1 мая по 1 июня почти на 37% (до 63,6%).

Однако, зарплатные долги в Приморье продолжают удерживать за регионом первое место в этом антирейтинге. Так, общий долг работодателей ДФО - 650,5 миллионов рублей (долги по Приморью - половина этой суммы), по России - 3,33 миллиарда рублей (долг Приморья - это десятая часть этой суммы).

При этом, зарплатные долги по Приморскому краю остаются более высокими, чем долги в отдельных федеральных округах: Уральском, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном.