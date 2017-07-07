Почему «кошмарят» бизнес Дальнего Востока?

Эксперты рассказали, что на самом деле мешает развитию макрорегиона

Владивосток, пятница, 07 июля , РИА Vladnews.

Почему тема чрезмерного давления контрольно-надзорных органов на бизнес стала реальной проблемой форсированного развития экономики Дальнего Востока? На этот вопрос отвечают ведущие эксперты-политологи Приморского края, сообщает РИА VladNews.

29 июня полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ. Главное темой его выступления стала необходимость принятия кардинальных мер по изменению объёма контрольно-надзорных мероприятий в отношении представителей бизнеса.

По словам полпреда, за последние несколько лет на Дальнем Востоке было организовано более ста тридцати тысяч проверок, не считая «доследственных мероприятий», проведенных в рамках оперативно-розыскной деятельности.

«Давайте ответим себе на вопрос – такое ли количество проверок необходимо? Разберемся, сколько времени занимают контрольно-проверочные процедуры и почему зачастую они приводят к убыткам предприятия, а иногда и их разорению.

Итоговые предложения Юрия Трутнева касались необходимости учёта показателей экономического развития субъектов в оценке эффективности деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов, сокращения сроков проверок, их количества и самих надзорных органов. Вице-премьер также затронул достаточно неудобные для многих ведомств темы ответственности за необоснованные проверки и длительность нахождения госслужащих на одних и тех же должностях.

Объективная необходимость

Проблема чрезмерного контроля над бизнесом зачастую переходящего в постоянное давление актуальна, пожалуй, с самого момента зарождения рыночной экономики в России. За прошедшие несколько десятилетий подобное положение дел стало обыденностью для всех предпринимателей и инвесторов. В бизнес-среде никто особо не скрывает, что зачастую легче «договорится» с проверяющим, чем пытаться предоставить картинку без нарушений.

Вместе с тем, недавние дуновения кризиса, побудившие государство усилить работу по созданию комфортной бизнес-среды и условия для инвесторов, заставили подключиться к ситуации президента РФ Владимира Путина. В декабре прошлого года, выступая с ежегодным обращением к Федеральному Собранию Российской Федерации, глава государства отметил, что в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят существенно снизить число проверок, но повысят их результативность.

«Надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой, не формально, а содержательно, и – это очень важно – оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё дело», - отметил Владимир Путин.

Курс, обозначенный президентом, явно был услышан, но оперативная реакция последовала не от всех. Помимо вице-премьера Юрия Трутнева, одним из тех, кто признал наличие проблемы и призвал с ней бороться стала Генеральная прокуратура РФ. Генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в апреле с докладом в Совете Федерации, заявил о сокращении количества проверок бизнеса.

«В 2016 году прокурорами устранено 170 тыс. нарушений прав предпринимателей. Помимо сокращения числа проверок контролирующих органов, пресекались случаи установления чиновниками непредусмотренных законами процедур, запретов, взимания платежей» - довёл неутешительную статистику Юрий Чайка.

Начнут с Дальнего Востока

Так получилось, но именно Дальний Восток запустил тот самый маховик перезагрузки системы контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса.

Реализация «восточного вектора», провозглашенного Владимиром Путиным в 2012 году после проведения Саммита АТЭС, ставила перед регионом совершенно иные задачи, связанные с формированием качественно новых подходов к территориальному развитию. Несмотря на всеобщий скепсис полпреду и его команде удалось сделать этот рывок и пролоббировать ключевые законы о ТОРах, «Свободном порте Владивостока», «Дальневосточном гектаре». При этом законодательное закрепление новых механизмов развития Дальнего Востока позволили уже в первые годы начать двигаться в практическом направлении, повышая интерес со стороны российских и зарубежных инвесторов.

Вместе с тем, казалось бы, уникальные преференции, которые должны привлекать инвесторов и способствовать развитию бизнеса, стали буксовать в путах укоренившейся системы административных барьеров и контрольно-надзорных мероприятий.

И если ситуация с административными проволочками в том или ином виде сдвигается с «мёртвой точки» через внедрение системы «одного окна», создание профильных структур типа «Корпорации развития Дальнего Востока», то с ревизорами проблема намного сложнее. Проблема состоит ещё и в том, что зачастую деятельность надзорных органов переплетается с силовыми структурами, деятельность которые зачастую не придаётся огласке.

Пожалуй, наиболее резонансным примером внезапной масштабной проверки с элементами шоу, стали обыски в головном офисе группы компаний «Доброфлот» и на КРКПБ «Всеволод Сибирцев», после которых была изъята часть документов и электронных носителей информации. Тогда инициаторами выступили Дальневосточная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю, а компания в последствии столкнулась с рядом внутренних проблем в виду изъятия информации.

Ещё одним случаем, который также упомянул Юрий Трутнев 29 июня, стала череда проверок аквапарка «Чудо-остров» в Камчатском крае, которые якобы проводятся по заявлению посетителей, но пока не исправляют ситуацию. Кстати, аналогичная ситуация происходит и в Приморском океанариуме, где, несмотря на бесконечное множество проверок, по-прежнему происходят странные казусы с обитателями океанариума, зачастую приводящие к гибели животных.

Не стала исключением и ситуация вокруг компаний братьев Пушкарёвых. В тени потока новостей об уголовном деле мэра Владивостока Игоря Пушкарёва осталась тема многолетнего давления на бизнес его родственников. В период с 2012 по 2016 г. в ООО «Востокцемент» и сбытовую организацию ООО «ДВ-Цемент» от государственных органов поступило 417 запросов (то есть в среднем по 100 запросов в год) о предоставлении документов и информации, в том числе в рамках проводимых проверок. Особенно интересно складывалась ситуация вокруг АО «Владивостокский бутощебеночный завод», где с конца 2015 по середину 2016 года были проведены две внеплановые проверки Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Приморского края. В результате этих проверок было выдано около 20 предписаний, местами носивших один и тот же характер, а также предприятие было вынуждено останавливать производство для устранения нарушений. Столь пристальное внимание к предприятию, работающему более 55 лет и являющимся крупнейшим налогоплательщиком региона было не случайно. По некоторым данным, попытки парализовать работу завода со стороны департамента краевой администрации были связаны с нелегальным открытием карьера в посёлке Заводской, который как оказалось, начал работы без разрешительных документов.

Хватит ли сил?

На днях министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в интервью газете «Золотой рог», ещё раз акцентировал внимание на том, что ведётся усиленная работа по устранению проблем с административными барьерами и контрольно-надзорными органами.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать специальный режим работы контрольно-надзорных органов на территории Свободного порта Владивосток и ТОРов.

И процесс снижения административных барьеров – непрерывный. Иначе и быть не может. Сегодня мы не только совершенствуем действующие инструменты, но и создаем новые. Например, в ближайшее время мы планируем внедрить современную информационную систему сопровождения инвестиционных проектов. Больше не нужно будет бегать по различным инстанциям», - заявил Александр Галушка.

Стоит сказать, что тема всё-таки не безнадёжна. 5 июля в Москве прошло селекторное совещание по вопросам реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», которое проводил лично премьер-министр Дмитрий Медведев для 2 000 руководителей контрольных органов, их территориальных управлений, представители региональных общественных палат и предпринимательских объединений с участием глав субъектов.

Кроме того, уже известны некоторые направления грядущей реформы, которые будут основываться на четырёх постулатах:

- Новый формат взаимодействия бизнеса и власти: «партнерство взамен репрессий».

- Контроль – это профилактика, а не сбор штрафов.

- Масштабная реформа обязательных требований.

- Цифровизации контроля – переход к технологическому дистанционному умному контролю с помощью датчиков и интернета вещей.

По мнению политолога Павла Наливайко, тема со снижением проверок и давления на бизнес так или иначе будет доведена до логического завершения.

«Тема развития Дальнего Востока – это долгосрочный проект, который только набирает обороты. Однако действительно сложно говорить об ускоренном росте, инвестициях, прорывах, когда есть проблемы со стороны проверяющих органов. К сожалению, это связано с тем, что в последние годы данные структуры работали не на качество, а на количество проверок. Формирование запроса на реформу сложившейся системы – своевременный шаг. Однако с учётом, того, что к ситуации подключился вице-премьер Юрия Трутнев, можно рассчитывать, что «пилотные» варианты реформы могут опробовать именно на Дальнем Востоке», - сказал Наливайко.