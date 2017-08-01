Приморцев атакуют кишечные инфекции

Сезон опасных для здоровья вирусов и палочек открыт
Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа ,
РИА Vladnews.
В Приморье "открылся сезон" кишечных заболеваний: в августе (с наступлением жары) врачи региона традиционно отмечают всплеск заболеваемости острыми кишечными заболеваниями (ОКИ), сообщает РИА VladNews.
Так, ранее РИА VladNews писало о том, что многие жители края попадают в больницы с подозрением на полученную в результате употребления кваса на разлив инфекцию. Такие случаи в жару, отмечают врачи региона, не являются редкостью. При этом если ранее в регионе лидировали бактериальные инфекции, то теперь позиции "завоевывают" вирусные заболевания кишечника (вызываемые ротавирусами и норовирусами). В целом в регионе распространены сальмонеллез, гастроэнтериты, энтериты, колиты, вызванные различными бактериями и вирусами.
За первое полугодие текущего года эпидемическая ситуация по заболеваемости ОКИ в крае, по данным Роспотребнадзора, оценивалась как обычная. Регистрировалось снижение заболеваемости по бактериальным инфекциям (на 12% в сравнении с средне-многолетним показателем). По ОКИ вирусной этиологии зарегистрирован рост заболеваемости (на 29%).
Центр гигиены и эпидемиологии Приморья выпустил памятку для населения на период увеличения заболеваемости ОКИ:
1. Поддерживайте чистоту:
мойте руки, перед тем как брать продукты и приготовить пищу;
мойте руки после туалета;
вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
2. Отделяйте сырое и приготовленное:
отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов;
для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски;
храните продукты в закрытой посуде, для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.
3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты:
тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70° С. При готовке мяса или птицы, их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра;
тщательно подогревайте приготовленные продукты.
4. Храните продукты при безопасной температуре:
не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;
охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5° С);
держите приготовленные блюда горячими (выше 60° С) вплоть до сервировки;
не храните пищу долго, даже в холодильнике;
не размораживайте продукты при комнатной температуре.
5. Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты:
используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;
не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство