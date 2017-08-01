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Приморцев атакуют кишечные инфекции

Сезон опасных для здоровья вирусов и палочек открыт
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 01 августа , РИА Vladnews.

В Приморье "открылся сезон" кишечных заболеваний: в августе (с наступлением жары) врачи региона традиционно отмечают всплеск заболеваемости острыми кишечными заболеваниями (ОКИ), сообщает РИА VladNews.

Так, ранее РИА VladNews писало о том, что многие жители края попадают в больницы с подозрением на полученную в результате употребления кваса на разлив инфекцию. Такие случаи в жару, отмечают врачи региона, не являются редкостью. При этом если ранее в регионе лидировали бактериальные инфекции, то теперь позиции "завоевывают" вирусные заболевания кишечника (вызываемые ротавирусами и норовирусами). В целом в регионе распространены сальмонеллез, гастроэнтериты, энтериты, колиты, вызванные различными бактериями и вирусами. 

За первое полугодие текущего года эпидемическая ситуация по заболеваемости ОКИ в крае, по данным Роспотребнадзора, оценивалась как обычная. Регистрировалось снижение заболеваемости по бактериальным инфекциям (на 12% в сравнении с средне-многолетним показателем). По ОКИ вирусной этиологии зарегистрирован рост заболеваемости (на 29%). 

Центр гигиены и эпидемиологии Приморья выпустил памятку для населения на период увеличения заболеваемости ОКИ:

1. Поддерживайте чистоту:

  • мойте руки, перед тем как брать продукты и приготовить пищу;
  • мойте руки после туалета;
  • вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, используемые для приготовления пищи;
  • предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
    • 2. Отделяйте сырое и приготовленное:
  • отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов;
  • для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными
    кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и
    разделочные доски;
  • храните продукты в закрытой посуде, для предотвращения контакта между сырыми и готовыми продуктами.
    • 3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты:
  • тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;
  • доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70° С. При готовке мяса или птицы, их соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется использование термометра;
  • тщательно подогревайте приготовленные продукты.
    • 4. Храните продукты при безопасной температуре:
  • не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа;
  • охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся пищевые продукты (желательно ниже 5° С);
  • держите приготовленные блюда горячими (выше 60° С) вплоть до сервировки;
  • не храните пищу долго, даже в холодильнике;
  • не размораживайте продукты при комнатной температуре.
    • 5. Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты:
  • используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в результате обработки;
  • выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их безопасности, например, пастеризованное молоко;
  • мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде;
  • не употребляйте продукты с истекшим сроком годности.
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