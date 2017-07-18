В Приморье произошло массовое отравление квасом

Многие жители города провели ночь в уборной

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В соцсетях и мессенджерах Приморья появилась информация о массовых отравлениях квасом в городе Арсеньев и селе Яковлевка. Согласно распространенному сообщению, многие отравившиеся поступили в инфекционное отделение. Из симптомов перечислены расстройства желудка и кишечника, высокая температура в отдельных случаях.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews жители города, многие провели полночи в уборной; из симптомов характерны рези в желудке и тошнота.

По непроверенным данным, в больницу попадают семьями.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews руководители городской поликлиники и инфекционного отделения города, с острыми отравлениями в инфекционное отделение никто не обращался, о массовом отравлении ничего не известно.

Информация уточняется.

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