Эксперты: Кишечный грипп атакует Приморье

Всплеск инфекции ожидается в скором времени

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае по традиции с августа регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, что вызвано благоприятными условиями для размножения патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания (высокая температура воздуха, влажность), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Кишечные инфекции (ОКИ) сопровождаются подъемом температуры тела, возникновением симптомов интоксикации организма, рвотой и изменением характера и кратности стула. Среди кишечных инфекций в крае распространены сальмонеллез, гастроэнтериты, энтериты, колиты, вызванные различными бактериями и вирусами. В последние годы наиболее актуальными являются кишечные инфекции вирусной этиологии, вызываемые ротавирусами и норовирусами.

За первое полугодие эпидемическая ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями в Приморье оценивается как обычная, по сумме острых кишечных инфекций регистрируется снижение заболеваемости в сравнении со средне-многолетним показателем на 12%. По острым кишечным инфекциям вирусной этиологии регистрируется рост заболеваемости, превышение средне-многолетнего уровня заболеваемости на 29%. Следует отметить, что в 2016-2017 годах регистрировались множественные очаги ОКИ преимущественно вирусной этиологии.

Патогенные микроорганизмы попадают в организм человека с инфицированной пищей, водой или при контакте с больным или носителем возбудителей инфекции (в том числе при использовании общих посуды, игрушек или других предметов обихода). Инфицирование продуктов может происходить как в процессе приготовления, так и при нарушении условий и сроков их хранения и транспортирования. Заражение человека через воду происходит при употреблении воды из случайных водоисточников. Заражение возможно при купании в водоемах при заглатывании воды (особенно при купании в водоемах, не разрешенных для купания).

Каждый микроорганизм имеет свои «излюбленные» пути передачи, с которыми он проникает в организм человека. Так, сальмонеллезом чаще всего человек заражается при употреблении продуктов животноводства, птицеводства (употребление сырых, плохо проваренных или прожаренных яиц, плохо проваренного или прожаренного мяса птицы или других животных, нередко в качестве факторов передачи могут быть кондитерские кремовые изделия при нарушении технологии производства, правил транспортирования и хранения). Для профилактики следует использовать общеизвестные меры профилактики (тщательная термическая обработка блюд, приготовленных из продуктов птицеводства и других мясопродуктов; приобретение скоропортящихся продуктов в торговых точках, обеспеченных холодооборудованием и при наличии документов, подтверждающих качество продуктов питания; соблюдение сроков и условий хранения скоропортящихся продуктов; соблюдение правил личной гигиены.

Кишечные инфекции вирусной этиологии (норовирусные и ротавирусные инфекции) в виде спорадических случаев регистрируется в течение всего года. Наибольший уровень заболеваемости отмечается ежегодно в марте-апреле и с августа по октябрь. В летний период времени могут возникнуть вспышки заболевания в местах организованного отдыха. И, если весной фактором передачи инфекции является сырая вода водопроводная, а так же колодезная, родниковая, речная загрязненная талыми водами, то летом и осенью основной причиной заболевания является употребление небезопасных пищевых продуктов, загрязненных патогенными вирусами, (фруктов, арбузов, дынь, овощей).

Острые кишечные инфекции вирусной этиологии отличаются высокой активностью контактно-бытовой передачи, так как заражающая доза очень небольшая. Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Для ослабленных людей и детей заражающая доза еще меньше. Восприимчивость людей к этим инфекциям высокая. Источником инфекции является человек (больной или носитель). Инкубационный период - от 10 часов до 7 дней, чаще - 1-3 дня.

Чаще всего этими заболеваниями страдают дети. У взрослых возможно бессимптомное носительство. Пути передачи – контактно-бытовой, водный и пищевой. В редких случаях возможен воздушно-капельный путь передачи.

Источником инфекции при пищевых вспышках становятся, как правило, работники общественного питания. Факторами передачи в таких случаях могут служить разнообразные продукты, не проходящие термическую обработку, загрязненные руками сотрудников пищеблока. Чаще всего это салаты, овощная нарезка. Нередко причиной развития эпидемической ситуации, особенно в организованных детских коллективах, является нарушение правил обработки овощей, когда первичная обработка овощей и их нарезка для салатов проводятся в одном цеху. В ряде случаев фактором передачи служат овощи, фрукты, загрязненные вирусами при выращивании или транспортировке при употреблении их в пищу без качественного мытья. При неправильном хранении пищевых продуктов загрязнение готовых блюд может происходить при контакте с немытыми овощами и фруктами. Водный путь реализуется при попадании в организм человека загрязненной возбудителем воды, куда возбудитель может попасть со стоками. Заболевания характеризуются преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, общей интоксикацией, дегидратацией, нередко наличием респираторного (катарального) синдрома в начальном периоде болезни.

Кишечные вирусы относительно стабильны в окружающей среде. Устойчивы к хлорсодержащим дезинфектантам, препаратам на основе перекиси водорода и другим средствам. Не погибают при обычном хлорировании воды в головных водопроводных сооружениях, выживают в водопроводной воде до 60 дней, на фруктах – от 5 до 30 дней, на различных объектах внешней среды – от 10 до 30 дней (в зависимости от температуры, влажности воздуха и наличия загрязнений органической природы), их не разрушает многократное замораживание.

Установить достоверно диагноз вирусных кишечных инфекций возможно только после обязательного лабораторного подтверждения (обнаружение в материале от больных маркеров вирусов методом ИФА, ПЦР или другими методами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке).

В целях профилактики вирусных кишечных инфекцийнеобходимо соблюдать ряд простых правил:

- употреблять питьевую воду гарантированного качества (бутилированную или кипяченную );

- употреблять в пищу овощи и фрукты после тщательного промывания их кипяченой водой;

-исключить из употребления фрукты, бахчевые, овощи с признаками порчи;

- соблюдать правила личной гигиены, прививать гигиенические навыки детям;

- приобретать пищевые продукты в установленных местах, при наличии документов, гарантирующих их качество;

В целях профилактики вирусных кишечных инфекций не допускается купание в местах, не предусмотренных для этой цели.

Галофилез – острое пищевое отравление, возникающее в результате употребления в пищу продуктов питания морского происхождения, инфицированных галофильными (размножающимися в соленой среде обитания) вибрионами, реже при заглатывании воды при купании в открытых водоемах. Галофильные вибрионы широко распространены на земном шаре и являются постоянными обитателями морей, океанов, соленых озер, а также живущие в гидробионтах (рыбах, крабах, креветках, мидиях и других обитателей, живущих в этих водоемах). Заболевание галофилезом людей распространено среди жителей морских городов и океанических побережий, встречается и среди жителей и гостей Приморского края: регистрируются как единичные случаи, так и вспышки, вызванные употреблением морепродуктов, инфицированных галофильными вибрионами. Так в г. Владивостоке вспышки галофилеза имели место в 1997г. (заболело 63 человека), 2001г. (31чел.), 2002г (24 чел.), 2007г. (22чел). Эти вспышки были связаны с употреблением креветок, приобретенных в мелкорозничной торговле, употреблявшихся без дополнительной термической обработки, при не соблюдении температурного режима хранения. Риск заражения галофилезом возрастает с августа по сентябрь. Для профилактики заболевания следует уделять внимание правилам хранения и термической обработке морепродуктов, которые первично могут содержать вибрионы, но при высокой температуре окружающей среды через 2-3 часа происходит накопление возбудителя до заразной дозы, даже, если в продукте изначально было незначительное количество микроорганизмов. При этом признаков порчи продукта не наблюдается, но он способен вызвать заболевание. Также может вызвать заболевание употребление малосоленой, вяленой рыбы при нарушении технологии приготовления. При тщательной термической обработке (варке, жарке) галлофилы уничтожаются. Чтобы уберечься от галофилеза необходимо соблюдать ряд простых правил:

- все морепродукты (креветки, крабы, мидии, гребешок, рыбу и т.д) нужно приобретать только в торговых точках, обеспеченных холодооборудованием:

- обязательно интересоваться сроками годности и документацией, удостоверяющей качество товара;

- при малейшем сомнении в качестве продукта не покупать его;

- не приобретать морепродукты с лотков у случайных лиц, без документов, удостоверяющих качество, хранившиеся вне холода.

Энтеровирусные инфекции- Энтеровирусные инфекции - болезни, вызывающиеся кишечными вирусами и характеризующиеся различными клиническими проявлениями (от острых респираторных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств до серозных менингитов и энцефалитов).

Заболевание вызывают энтеровирусы (более 70 типов), которые выделяются от больных людей или здоровых носителей из носоглотки или испражнениями. Энтеровирусы прекрасно выживают во внешней среде, сохраняются в воде открытых водоемов. Однако они быстро погибают при кипячении, обеззараживании воды методами хлорирования или озонирования. Инфицирование воды поверхностных водоемов чаще всего происходит при попадании в них фекально-бытовых сточных вод. При этом возможно распространение вирусов на значительные расстояния от выпусков.

Заражение человека чаще всего происходит в период купания в открытых водоемах, употреблении воды из случайных водоисточников, а также при контакте с больным человеком, через загрязненные предметы обихода, инвентарь, руки, игрушки. В быту можно заболеть и при употреблении зараженной энтеровирусами пищи. Продолжительность скрытого периода (от момента заражения до развития заболевания может пройти от одного до 35 дней, в среднем до одной недели).

В Приморском крае в настоящий период времени регистрируются единичные случаи энтеровирусной инфекции. Как правило, подъем заболеваемости отмечается с наступлением жарких дней и связан с купанием в открытых водоемах. Максимальное число больных энтеровирусной инфекцией в Приморье регистрируется в августе – сентябре. Чаще всего болеют дети школьного возраста. Заразиться можно и при выезде за рубеж, в жаркие страны.

В целях профилактики энтеровирусных инфекций необходимо соблюдать следующие правила:

- не купаться в местах, не оборудованных для отдыха и запрещенных для купания;

- не заглатывать воду при купании;

- соблюдать правила личной гигиены;

- употреблять питьевую воду только гарантированного качества;

-не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;

- перед употреблением фрукты и овощи тщательно мыть кипяченой водой;

- при выезде за границу необходимо взять с собой удобные в использовании средства для обеззараживания рук, употреблять только бутилированную воду и при первых признаках заболевания (температура, головная боль, признаки ОРВИ, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, сыпь) обращаться к руководителю группы, который будет решать вопрос оказания медицинской помощи туристу.

Следует помнить, что в случае заболевания ОКИ нужно в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью к врачу, не заниматься самолечением. Самолечение может привести к хронической форме заболевания, может сформироваться носительство возбудителей инфекции. Такие люди опасны для окружающих и являются источниками групповой и вспышечной заболеваемости.