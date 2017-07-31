Работники владивостокского завода могут оказаться на улице

Коллектив ВБЩЗ написал открытое письмо президенту России и полпреду в ДФО

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Работники "Владивостокского бутощебеночного завода" (ВБЩЗ) могут оказаться на улице в ближайшее время. О своей беде люди написали открытое обращение на имя президента России Владимира Путина и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает РИА VladNews. Проблема, с которой столкнулись работники одного из крупнейших предприятий приморской столицы, особенно актуальна как в свете неоднократных выступлений Владимира Путина о недопустимости чрезмерного давления госорганов на бизнес, так и в преддверии приближающегося Восточного экономического форума (состоится 6-7 сентября во Владивостоке). Кроме того, недавно (29 июня) Юрий Трутнев выступил на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ с заявлением о том, что ситуация с госконтролем в Приморье фактически угрожает развитию бизнеса.

При этом, давление идет не только на начинающие, но и уже устоявшиеся предприятия. Так, ВБЩЗ (работающий более 55 лет) за последние два года стал объектом для внеплановых проверок только Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды края пять раз.

"Все началось, когда Департаментом природных ресурсов была проведена внеплановая выездная проверка акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод», в результате которой у завода была приостановлена лицензия, и как следствие приостановка предприятия! Данная внеплановая проверка, как мы считаем, была осуществлена по надуманным и незаконным основаниям.

Особое значение имеет настойчивость Департамента в закрытии предприятия, отсутствия желания в урегулировании спорных вопросов, отсутствие экономической и социальной обоснованности запретительных процедур, абсурдность предъявленных замечаний. Мы работники предприятия остро переживаем данную ситуацию, как несправедливую.

С тех пор наше предприятие отстаивает свою позицию в судах различных уровней и предпринимает все возможные и невозможные попытки урегулировать с Департаментом сложившуюся ситуацию," говорится в обращении.

За все время существования предприятия все налоги и платежи по зарплатам ВБЩЗ выплачивал полностью, но приостановка лицензии поставит завод на грань банкротства, опасаются сотрудники завода. Это осложнит и без того сложную обстановку в регионе, который уже не первый год удерживается на первом месте в антирейтинге по зарплатным долгам в России.

"Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост цен на продовольствие и предметы первой необходимости вызывают у нас тревогу в завтрашнем дне, - пишут работники завода. - Мы, работники АО «ВБЩЗ», всегда были уверены в своем будущем, ведь предприятие успешно развивается, его продукция востребована. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено около 200 человек, из которых более половины – мужчины, т.е. традиционно кормильцы семьи. Если мы потеряем работу, то лишатся доходов и наши семьи. Приостановка работы завода – это не просто нарушение привычного уклада жизни, это факт, который ставит всех нас перед угрозой нищеты и голода, который побуждает искать ответ на вопрос о причинах произошедшего".

"Убедительно просим Вас обратить внимание на нашу проблему и сделать все от Вас зависящее, чтобы сохранить старейшее предприятие г. Владивостока и повлиять на восстановление справедливости и закона," - такими словами завершается письмо с криком о помощи к президенту России.