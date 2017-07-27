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Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду

Взаимодействия с силовиками у властей региона нет, а пресс-служба постоянно в растерянности
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В последние дни громкие задержания вновь всколыхнули политическое пространство Приморья: в среду, 26 июля, правоохранительными органами был задержан вице-губернатор Приморского края, курировавший вопросы топливно-энергетического комплекса, ГО ЧС и ряд других. Одновременно прошли обыски в администрации Приморья и в администрации города Уссурийска, после чего появилась информация о задержании мэра города Евгения Коржа. Поводом к этим событиям послужили подозрения в нарушениях при газификации одного из микрорайонов Уссурийска на сумму порядка 53 миллионов рублей. Сложившуюся политическую обстановку прокомментировал юрист Алексей Клецкин.

- Что интересно: как Вишнякова, так и Коржа называют людьми из близкого окружения губернатора Миклушевского, - отметил Клецкин. - В этой связи их арест вряд ли можно считать частью его программ на декриминализацию региона. Скорее, "декриминализируют" самого губернатора и его окружение.

Случившееся стало сюрпризом для краевой администрации, и говорить о какой-то совместной с правоохранительными органами работе по борьбе с коррупцией не приходится.

Об этом говорит и тот факт, что пресс-служба администрации края в первые часы после задержаний не могла выдвинуть внятных версий случившегося. Поступала информация что Вишняков находился в отпуске. Позднее, по сведениям некоторых источников, что уволен.

В то же время, в день задержания было запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) края с участием Вишнякова, о чем были проинформированы главы муниципалитетов. Соответственно, версия об увольнении или отпуске этого фигуранта уголовного дела выглядит нелепо. Подобные проколы в работе пресс-службы администрации края уже стали нормой.

Произошедшие события показывают что силовой блок работает автономно, дистанцируясь от исполнительной власти, и всячески демонстрирует что ни статус, ни былые заслуги не являются гарантией неприкосновенности.

В условиях, когда губернатор не способен наладить взаимодействие с силовиками и сформировать эффективную команду, и обеспечить ей гарантии безопасности, возникает лишь один вопрос: кто следующий?

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