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Общество

МЧС продолжает функционировать в режиме повышенной готовности

Последствия прохождения осадков оперативно устраняются.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, отдыхающим на побережье свернуть палаточные лагеря, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

Напомним, вчера, 20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение.  Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

П прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь сегодня, 21 июля, стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами.  Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, автомобили тонут.  Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду. 

Также агентство сообщало, что из-за погодных условий отменен авиарейс Преображение - Владивосток. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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