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Экспертиза: Приморец погиб от пули, а не от последствий ДТП в Большом Камне

Патологоанатом изменил ход расследования
Фото: 1pnz.ru Фото: 1pnz.ru
Владивосток, среда, 19 июля , РИА Vladnews.

Стало известно, от чего погиб один из участников перестрелки в кафе «Ани», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Из достоверных источников агентства стало известно, что патологоанатом дал заключение о смерти одного из участников нашумевшей перестрелки в кафе «Ани». Напомним, инцидент произошел на минувших выходных. Пострадали люди. После ссоры в заведении в Большом Камне, на повороте в больницу, произошла авария, в которой погиб пассажир. Водителя с места ДТП медики доставили в больницу. Выдвигалось предположение, что пассажир скончался в результате аварии. Однако экспертиза показала, что парень погиб от пулевого ранения.

Кроме того, сейчас в хирургии находится еще одна девушка, пострадавшая в ходе перестрелки в кафе. Ранее местные СМИ сообщали о ее смерти, однако пострадавшая идет на поправку. 

Предполагаемые «стрелки» до сих пор не задержаны. Автомобиль, на котором они, предположительно, передвигались, сотрудники полиции обнаружили в Анисимовке. Внутри находилось оружие, патроны и ключи. Однако ни водителя автомобиля марки Toyota Prius, ни пассажиров на месте не оказалось. ТС эвакуировали как вещдок.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


 

 

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