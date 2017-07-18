Сотрудники полиции задержали автомобиль «стрелков» из «Ани»

После перестрелки неподалеку от Большого Камня погиб парень

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Полиция обнаружила автомобиль «стрелков» из «Ани», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Из достоверных источников корреспонденту агентства стало известно, что автомобиль предполагаемых стрелков был обнаружен сотрудниками полиции в Анисимовке. Однако ни водителя, ни пассажиров на месте не оказалось. Автомобиль марки Toyota Prius был брошен вместе с ключами, а разыскиваемые «стрелки» скрылись. Кроме того, в автомобиле было найдено оружие - сайга, и патроны. Автомобиль был эвакуирован как вещественное доказательство.

Напомним, на минувших выходных в кафе «Ани» произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди. После ссоры в заведении в Большом Камне, на повороте в больницу, произошла авария, в которой погиб пассажир. Водитель с места происшествия скрылся, но позже был задержан по отпечаткам пальцев.

Предполагаемые «стрелки» до сих пор не задержаны. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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