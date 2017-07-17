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Перестрелка в одном из приморских кафе закончилась несколькими жертвами

В настоящее время по данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в одном из пригородных кафе в Приморье произошла перестрелка, в результате которой погибло несколько человек, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел недалеко от Большого Камня в кафе «Ани» ранним утром. Как рассказали очевидцы, изначально в заведении начался конфликт между посетителями. Один из них решил вызвать подмогу, в результате к кафе подъехало несколько автомобилей, из которых выбежали люди с оружием, открывшие огонь по отдыхающим.

Как видно на видеозаписи наружного наблюдения, один из «героев» боевика начинает стрелять по людям, еще один молодой человек с помощью рукопашного боя нападает на посетителя. Как стало известно, в результате инцидента одному из отдыхавших прострелили руку, также серьезные ранения получила девушка.

Пострадавшей оказывали помощь сотрудники заведения, но спасти ее не удалось. Девушка умерла в больнице.

Также, не доехав до медицинского учреждения, погиб еще один из пострадавших. Водитель автомобиля марки Toyota Chaser решил доставить в больницу своего раненого приятеля. Однако по дороге водителю стало плохо и, не справившись с управлением, автомобиль Toyota Chaser перевернулся. Раненый в перестрелке молодой человек погиб на месте аварии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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