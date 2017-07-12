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Политика и экономика

Прокуратура не поддержала позицию следствия в отношении мэра Дальнегорска

Гособвинение считает более целесообразным отпустить Игоря Сахуту из СИЗО под домашний арест
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура Приморского края не поддержала Следственный комитет региона в ходатайстве о продлении ареста для мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, сообщает корреспондент РИА VladNews. Государственное обвинение настаивает на домашнем аресте для подследственного.

Напомним, в Ленинском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по мере пресечения в отношении мэра города Дальнегорск Приморского края Игоря Сахуты. Заседание затянулось на несколько часов: в начале был объявлен перерыв для подвоза документов следователя, позже было принято решение о том, что слушание продолжится без перерыва на обед.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняется в управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорску грозит лишение свободы до 10 лет.

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