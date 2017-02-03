СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Дальнегорска

Расследование продолжается

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы администрации Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период времени с ноября 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Автобаза №7», осуществляющих коммерческую деятельность. Оказывал в силу занимаемого положения покровительство, которое выражалось в создании выгодных условий для заключения с администрацией Дальнегорского городского округа договоров, контрактов, что позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта «На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории г. Дальнегорска в 2016 году» на общую сумму свыше 2 млн 200 тыс рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 14 декабря на главу Дальнегорска Игоря Сахуту было возбуждено уголовное дело. Глава города обвиняется в нанесении материального ущерба в размере не менее 22 млн рублей.