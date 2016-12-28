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Политика и экономика

Адвокат: Мэра Дальнегорска обвинили в "чрезмерной щедрости"

Экономия бюджетных средств обернулась подозрением в их растрате
Фото: deita.ru Фото: deita.ru
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Игорь Сахута - мэр города Дальнегорск Приморского края - не совершал преступления по статье "Растрата". Об этом корреспонденту РИА VladNews рассказал адвокат городского главы, находящегося сейчас под стражей в СИЗО-1 Владивостока. Так, Александр Передери объяснил, откуда взялись 22 миллиона рублей ущерба, вменяемые в вину главе Дальнегорска.

Это - разница между двумя расчетными суммами. Старая, на которую и ориентировалась во время покупки квартир для граждан из аварийных дом администрация Дальнегорска, была определена администрацией края: находившаяся на уровне цен, устанавливаемых застройщиками в регионе, она составляла порядка 36,5 тысяч рублей за квадратный метр. Новая - это уже расчет некоего эксперта, посчитавшего в 2016 году, что квадратный метр благоустроенного жилья в Дальнегорске стоит около 15,5 тысяч рублей (однако, обратил внимание адвокат, анализ стоимости недвижимости не входит в должностные обязанности главы города Дальнегорск).

Путем математических расчетов у правоохранительных органов получилось, что мэр купил для своих горожан жилье, каждый квадратный метр которого получился дороже этой новоустановленной величины более чем на 21 тысячу рублей. Суммарно, по версии следствия, бюджеты края и города переплатили за 33 квартиры в Дальнегорске около 22 миллионов рублей. Эти средства вменили в вину Игорю Сахуте как растрату.

Но есть в этом деле и другая арифметика.

Все, которые, по версии следствия, были закуплены по завышенным ценам, на деле приобретались на первых в Дальнегорске электронных торгах, которые проходили с 25 ноября по 31 декабря 2015 года. Таким образом, квартиры приобретались муниципалитетом в открытом режиме и по минимальной из предложенных цен (таково условие аукциона). Средняя цена всех этих квартир составляла порядка 31,5 тысячи рублей (при рассчитанных 36,5 тысячи, которыми руководствовалась администрация Дальнегорска на момент аукциона). Таким образом, на каждом "квадрате" было сэкономлено около 5 тысяч рублей. С учетом того, сколько квартир фигурирует в деле, экономия идет на миллионы рублей.

Но в конечном итоге эта экономия обернулась подозрением в растрате бюджетных средств.

Стоит отметить,что средняя стоимость жилья в новостойке в 2016 году в Приморье составляет 70,4 тысячи рублей, по данным Приморскстата. А Минстрой РФ дает данные по 2015 году: средняя стоимость 1 квадратного метра жилплощади в РФ составляла 53,9 тысячи рублей. 

Здесь необходимо учесть, что не любое жилье подойдет под определение "благоустроенное". Благоустроенное жилье - это жилье, в котором соблюден ряд технических требований (в квартире должны быть новые окна, новые двери, новая сантехника и так далее). Более того, жилье для данной программы должно пройти приемку специальной межведомственной комиссии. Таким образом, "ушатанная" квартира, согласно нормам данной программы по переселению жильцов аварийных домов в благоустроенное жилье, просто не подойдет, и на минимальный ценник на недвижимость ориентироваться здесь не стоит. Де-факто, требования этой программы серьезно повышают стоимость каждой квартиры, которую должен приобрести муниципалитет.

"Глава Дальнегорска в своей работе четко придерживался Постановления администрации Приморского края №398-па от 07.12.2012 года, - отметил Александр Передери. - Практически Игоря Сахуту обвиняют в выполнении его работы, которую он делал с учетом требований законодательства."

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