Владивостокский суд решает судьбу мэра Дальнегорска

Следствие в отношении Игоря Сахуты продолжается

Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В Ленинском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по мере пресечения в отношении мэра города Дальнегорск Приморского края Игоря Сахуты, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Напомним, мэр Дальнегорска с декабря 2016 года находится в СИЗО Владивостока.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия,администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняетсяв управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорску грозит лишение свободы до 10 лет.