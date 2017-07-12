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Политика и экономика

Владивостокский суд решает судьбу мэра Дальнегорска

Следствие в отношении Игоря Сахуты продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 12 июля , РИА Vladnews.

В Ленинском районном суде Владивостока началось очередное судебное заседание по мере пресечения в отношении мэра города Дальнегорск Приморского края Игоря Сахуты, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. Напомним, мэр Дальнегорска с декабря 2016 года находится в СИЗО Владивостока.

Напомним, что Игорь Сахута обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия,администрация Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела у горожан 34 квартиры по завышенным ценам. В результате бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 миллионов рублей. Также глава Дальнегорска обвиняетсяв управлении коммерческой компанией.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Градоначальнику Дальнегорску грозит лишение свободы до 10 лет.

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