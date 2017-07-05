На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров

Хищник плавал вблизи людей

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Очередную акулу обнаружили приморцы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам автора видео, инцидент произошел на острове Русский. В акватории острова отдыхающие заметили акулу крупных размеров. Хищник плавал вблизи людей и, казалось, ничего не боялся. Прозрачная вода позволила хорошо разглядеть акулу.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай появления акул в Приморье. Последний раз хищника выловили в Дунае. Напомним,ранее РИА VladNews сообщало, что на пляжах в Приморье планируют установку сетей от акул. Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых.

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