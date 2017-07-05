В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию 10:05, 05 июля В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию (Эксклюзив)
Утро в Приморье началось с «перевёртышей» 10:00, 05 июля Утро в Приморье началось с «перевёртышей» (Фото)
На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров 09:47, 05 июля На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров (Видео)
Новостная лента
Июль, 05 среда
10:08
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
10:08
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
10:05
В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию Эксклюзив
10:00
Утро в Приморье началось с «перевёртышей» Фото
09:47
На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров Видео
09:36
Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами Видео
09:34
Сотрудница Приморского океанариума избежала суда за выбитый на Русском «страйк» из пешеходов Видео
09:25
Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены
09:07
СК «Чемпион» провел спортивное мероприятия для жителей города Фото
08:36
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, три – с опережением
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июля Адреса
08:19
Во Владивостоке сегодня +29 °C
08:02
В Приморье школьников кормили едой с бактериями кишечной палочки
07:33
Гороскоп на 5 июля
06:18
Ремонт улицы Верхнепортовой начался во Владивостоке
05:28
Познавательные мероприятия в честь Дня города проходят в библиотеках Владивостока
04:02
В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд
03:30
Ученые нашли новую причину землетрясений
02:25
Ученые узнали, сколько лет жизни отнимает плохая экология
01:19
Ученые рассказали, чем опасен солнечный загар
00:14
У предприятий Владивостока еще есть время подать заявку на участие в конкурсе по охране труда
Июль, 04 вторник
23:27
Для воспитанников пришкольных лагерей во Владивостоке организовали игру
22:29
Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ
21:11
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Адреса
20:37
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
19:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
18:27
В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:10
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
17:59
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье Видео
17:53
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив
17:43
Юрий Трутнев: С нерадивыми инвесторами игорной зоны в Приморье расстанемся по суду
17:32
Седан влетел в дерево во Владивостоке Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4158 (97) от 05 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
157 лет, а все молодой!
Природа – мать наша.
Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет
Кот не пустил хозяйку домой
А еще здесь отличное поле для гольфа
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров

Хищник плавал вблизи людей
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Очередную акулу обнаружили приморцы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам автора видео, инцидент произошел на острове Русский. В акватории острова отдыхающие заметили акулу крупных размеров. Хищник плавал вблизи людей и, казалось, ничего не боялся. Прозрачная вода позволила хорошо разглядеть акулу.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай появления акул в Приморье. Последний раз хищника выловили в Дунае.  Напомним,ранее РИА VladNews сообщало, что на пляжах в Приморье планируют установку сетей от акул. Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Сотрудница Приморского океанариума избежала суда за выбитый на Русском «страйк» из пешеходов
09:34, 05 июля 2017 Сотрудница Приморского океанариума избежала суда за выбитый на Русском «страйк» из пешеходов

Решение о прекращении уголовного дела стало сюрпризом даже для ответчицы

В Приморье школьников кормили едой с бактериями кишечной палочки
08:02, 05 июля 2017 В Приморье школьников кормили едой с бактериями кишечной палочки

Должником проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений

Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
18:10, 04 июля 2017 Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек

Горела студия красоты, расположенная на первом этаже общежития

Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье
17:59, 04 июля 2017 Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье

Пешеходы не пострадали

Седан влетел в дерево во Владивостоке
17:32, 04 июля 2017 Седан влетел в дерево во Владивостоке

Иномарка получила значительные повреждения

Массовая авария произошла в Приморье
17:21, 04 июля 2017 Массовая авария произошла в Приморье

В результате ДТП пострадали водители трех транспортных средств

За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
16:34, 04 июля 2017 За сутки в Приморье произошло более 80 аварий

Три человека погибли, также есть пострадавшие