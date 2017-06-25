В Приморье снова выловили акулу

В акватории Приморья вновь выловили акулу, сообщает корреспондент РИА VladNews.
На этот раз опасную находку обнаружили жители острова Путятин. В сетях плавала огромных размеров акула. Рыбаки вытащили животное на берег. Как выяснилось в ходе осмотра, хищник признаков жизни уже не подавал.
Напомним,ранее РИА VladNews сообщало, что на пляжах в Приморье планируют установку сетей от акул. Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых.
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