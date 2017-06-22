В Приморье на пляжах установят сети от акул

Число безопасных мест пляжного отдыха в регионе увеличится

Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Спасатели порекомендовали арендаторам пляжей в Приморском крае, где это только возможно, установить сети от акул, сообщает РИА VladNews. В 2017 году, как заявил на пресс-конференции во Владивостоке главный инспектор по маломерным судам ГИМС МЧС Приморья Леонид Маковецкий, число безопасных для людей пляжей увеличится с 62 до 70 (62 пляжа было принято в прошлом году). Принято уже 18 пляжей во Владивостоке и в Находке. Активная работа ведётся в Хасанском районе.

Леонид Маковецкий призвал граждан не забывать о том, что безопасность есть только в организованных местах пляжного отдыха.

В завершении мероприятия главный государственный инспектор по маломерным судам призвал граждан быть внимательными во время отдыха, а если случилось ЧП – незамедлительно звонить по телефонам 112 и 101.

«Самим купающимся важно помнить, что соблюдение простых мер предосторожности на водных объектах обеспечит безопасный отдых», – добавил Маковецкий.