Фрунзенский суд Владивостока принял дело бывшего вице-губернатора Приморья

Олегу Ежову грозит до 10 лет колонии

Владивосток, среда, 28 июня , РИА Vladnews.

Дело бывшего вице-губернатора Приморского края Олега Ежова принято Фрунзенским районным судом Владивостока, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Материалы уголовного дела с подписанным заместителем Генпрокурора РФ Юрием Гулягиным обвинительным заключением поступили в судебное производство сегодня.

Напомним, Олегу Ежову вменяется в вину совершение преступления по части 3 статьи 285 УК РФ. За злоупотребление должностными полномочиями в 2013 году (что гособвинению.предстоит доказать в судебных слушаниях) ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ответчику предъявлен гражданский иск на возмещение имущественного вреда (бюджету Приморского края был причинен материальный ущерб на сумму более 26 миллионов рублей).

Напомним, Олег Ежов до 15 июля пробудет в СИЗО - по решению Приморского краевого суда, удовлетворившего ходатайство следствия.