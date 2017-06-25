Жительница Приморья стала свидетельницей змеиной «свадьбы»

Сразу нескольких змей обнаружили во дворе жилого дома

Владивосток, воскресенье, 25 июня , РИА Vladnews.

Змеи продолжают выползать к солнцу, сообщает корреспондент РИА Vladnews.

Очередной инцидент произошел в городе Фокино. Жительница одного из домов по улице Белашева обнаружила так называемую змеиную "свадьбу". Несколько пресмыкающихся переплелись друг с другом.

"У нас здесь лес рубят в районе гаражей под столбы, они просто на солнышке вялятся", - комментирует зрелище жительница дома Ольга.

Напомним, в последнее время случаи появления змей в приморских городах участились. Также на днях в детском саду в Артеме было поймало три змеи. В городе Фокино на территории лечебного учреждения была также замечена длинная змея. Специалисты призывают горожан к бдительности.

Подробнее о мерах предосторожности и о том, отличить ядовитого хищника от менее опасного, читайте на следующей неделе в интервью с Виктором Литвинцевым на РИА VladNews.

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