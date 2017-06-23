В детском саду в Артеме поймали трех змей

Сообщается, что воспитанники не пострадали

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

22 июня в приморском городе Артёме, в детском саду "Солнышко" были отловлены 3 японских ужа. Об этом РИА VladNews сообщил серпентолог Виктор Литвинцев. Дети не пострадали.

Как отметил специалист, он уже не в первый раз встречает змей именно там.

Напомним, в последнее время случаи появления змей в приморских городах участились. Специалисты призывают горожан к бдительности.

Подробнее о мерах предосторожности и о том, отличить ядовитого хищника от менее опасного, читайте на следующей неделе в интервью с Виктором Литвинцевым на РИА VladNews.