На территории лечебного учреждения в Приморье обнаружили змею

Пресмыкающееся было крупных размеров

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморье активизировались змеи, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Очередной инцидент произошел в городе Фокино. Работники лечебного учреждения обнаружили на территории больницы длинную змею черного цвета с яркими пятнами. Поймать пресмыкающееся никто из очевидцев не решился.

Напомним, в последнее время случаи появления змей в приморских городах участились. Также на днях в детском саду в Артеме было поймало три змеи. Специалисты призывают горожан к бдительности.

Подробнее о мерах предосторожности и о том, отличить ядовитого хищника от менее опасного, читайте на следующей неделе в интервью с Виктором Литвинцевым на РИА VladNews.

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