На территории лечебного учреждения в Приморье обнаружили змею

В Приморье активизировались змеи, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Очередной инцидент произошел в городе Фокино. Работники лечебного учреждения обнаружили на территории больницы длинную змею черного цвета с яркими пятнами. Поймать пресмыкающееся никто из очевидцев не решился.
Напомним, в последнее время случаи появления змей в приморских городах участились. Также на днях в детском саду в Артеме было поймало три змеи. Специалисты призывают горожан к бдительности.
Подробнее о мерах предосторожности и о том, отличить ядовитого хищника от менее опасного, читайте на следующей неделе в интервью с Виктором Литвинцевым на РИА VladNews.