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Дневник девушки: Нет сил молчать!

Мама троих детей Жанна Ивашкина рассказывает о своем путешествии
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о путешествии в Ялту. 

"Дорогие девушки, так хочется поделиться своим восторгом от путешествия по Ялте, что нет сил молчать. Итак, мы поселились в знаменитой гостинице "Ялта-Интурист". По утрам мы всей семьёй выходим на пробежку, это безусловно положительно сказывается на настроении. Заряд бодрости потом присутствует весь день. Солнечные ванны плюс бассейн и тренажёрный зал при отеле, вот наш здоровый образ жизни. Здесь все время стоят солнечные дни, а воздух в Ялте настолько чистый и полезный, что это отмечает сразу каждый турист, именно по этой причине хочется возвращаться в Ялту снова и снова. 

Мы записались на экскурсии по местным тропам: Боткинская тропа, тропы при Ливадийском дворце. Скажу откровенно, нужно самому все прочувствовать и ощутить, на словах не передать всей красоты Крыма. Здесь функционируют четыре бассейна и детский аквапарк, а также для детей много площадок и детских комнат, есть соляная пещера, зоопарк, дельфинарий, веревочный городок, работают аниматоры, весь день расписан др самого вечера, а вечером каждый день шоу-программа для взрослых и детей. Комфорт, роскошь и забота окружают нас везде. Я и моя семья влюблены в это место".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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