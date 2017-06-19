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Дело Пушкарёва

Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева

Андрей Пушкарев пока находится под домашним арестом
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 июня, Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву - брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов. Заседание назначено на 18.30 по московскому времени. 

Напомним, 25 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Андрею пушкареву до 24 июня, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Мосгорсуд сегодня также продлил арест Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову до 1 сентября 2017 года. 

Напомним, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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