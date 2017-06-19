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Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке

В мае на берегу водоема обнаружили массовый выброс рыбы
Фото: Kazanfirst.ru Фото: Kazanfirst.ru
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Росприроднадзор проверит информацию о массовом выбросе рыбы из озера Солёное в Находке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования поручило департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья провести проверку по факту массового выброса рыбы из озера Солёное, случившегося еще 22 мая. Напомним, об инцидент е агентству сообщили жители города Находка, которые обнаружили на берегу водоема скопление рыбы. На берег выбросило около 15 особей пиленгаса. Остальные рыбины признаки жизни не подавали.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков предположил, что причиной выброса рыбы на берег могла стать печально знаменитая находкинская угольная пыль.

Как стало известно корреспонденту РИА VladNews, в это озеро стекает несколько сливных систем. На территории Находки водоснабжение и водоотведение осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Находка-Водоканал", подлежащее федеральному государственному экологическому надзору, у которого организованные выпуски сточных вод в озеро Солёное отсутствуют.

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