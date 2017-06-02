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Общество

На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей

В регионе обсуждают новую нагрузку на арендаторов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Пляжный сезон в Приморье начнется 15 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Вопросы подготовки к пляжному сезону обсудили на очередном заседании профильного общественного экспертного совета.

Протяженность морского побережья в Приморье в 900 километров и длительный купальный сезон привлекает в регион большое количество отдыхающих. Так, по итогам 2016 года на берегах края отдохнул почти миллион человек, причем более 60% отпускников – это гости из других регионов РФ и туристы из-за рубежа.

«В этом году количество пляжных территорий, соответствующих нормам ГИМС, останется на уровне прошлого года. По предварительным данным, их будет около 60. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке, Владивостоке, Артеме, Фокино, Хасанском и Партизанском районах», – сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. По его словам, в этих и других территориях края ведется системная подготовка пляжей к летнему сезону, однако существует и ряд сложностей, связанных с организацией комфортного отдыха граждан. Так, в период наплыва туристов увеличивается необходимость в их медицинском обслуживании. Экспертами отмечено, что помимо действующих медучреждений и ФАПов, за которыми закреплены места отдыха, об обеспечении медицинской помощью отпускников должны беспокоиться и крупные арендаторы пляжных территорий.

«Для того, чтобы в непосредственной близости от места отдыха был медработник и помощь можно было оказать в максимально короткий срок, арендатор может организовать на пляже медпункт. Для этого нужно оформить специальное помещение, принять на работу врача и пройти процедуру лицензирования», – сообщил представитель департамента здравоохранения Приморья Кирилл Гончаров.

Еще одним проблемным вопросом, затронутым в ходе обсуждения, стало соблюдение арендаторами пляжей правил, ограничивающих въезд автотранспорта на территории для отдыха. По словам экспертов, согласно закону, граждане имеют право на беспрепятственный доступ к пляжной местности, но только пешком, а не на автотранспорте.

Также в ходе встречи эксперты обсудили вопросы, связанные с организацией охраны порядка в местах массового отдыха.

Информация о местах летнего отдыха в Приомрском крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона.

Напомним, Росприроднадзор накануне выпустил напоминание для жителей региона о размерах штрафов за парковку на пляжах в водоохранной зоне.

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