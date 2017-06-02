Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря

За что именно придется платить отдыхающим?

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Жесткие штрафы грозят водителям, припарковавшимся на пляже у моря: наказание чувствительно ударит по кошелькам виновных в парковке транспортных средств в водоохранной зоне (для моря полоса в 500 метров от кромки воды), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Арендатор земельного участка, расположенного в водоохранной зоне моря может быть подвергнут наказанию в виде штрафа: юридические лица - от 200 000 до 400 000 рублей за непринятие мер по недопущению размещения транспортных средств в пределах водоохранной зоны вне оборудованных мест. Собственник транспортного средства, разместивший свой автомобиль на песке у моря, может быть подвергнут штрафу в размере от 3000 до 4000 рублей.

Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в случае выявления фактов нарушения режима использования водоохранных зон, вправе обратиться в муниципальные органы, а также в органы прокуратуры, с инициативой о расторжении заключенных договоров аренды земельных участков, расположенных в водоохранных зонах моря.